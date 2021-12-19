Россия — Финляндия: прямая трансляция матча — на Первом канале

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии.

Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Финляндия.

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке. Финская команда имеет в своём активе шесть баллов, у России — три очка.



Напомним, на прошедшем в 2020 году Кубке Первого канала победу одержала российская сборная. Вторую строчку заняла команда Швеции, третью — Финляндия.