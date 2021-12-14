Игрок сборной Чехии получил положительный тест на ковид перед стартом Кубка Первого канала
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Нападающий сборной Чехии по хоккею и клуба «Ческе-Будеёвице» Милан Гулаш получил положительный тест на коронавирус перед стартом Кубка Первого канала, сообщает твиттер-аккаунт Федерации хоккея Чехии.
Хоккеист был изолирован в качестве меры предосторожности. Также отмечается, что остальные игроки команды имеют отрицательные ковид-тесты.
Расписание матчей сборной Чехии на Кубке Первого канала:
16 декабря (четверг):
20:00 мск, Чехия — Финляндия;
18 декабря (суббота):
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье):
11:00 мск, Чехия — Швеция.
Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, чешские хоккеисты заняли четвёртое место, уступив во всех трёх матчах.
Кубок Первого канала пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря.
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