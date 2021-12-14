Игрок сборной Чехии получил положительный тест на ковид перед стартом Кубка Первого канала

Нападающий сборной Чехии по хоккею и клуба «Ческе-Будеёвице» Милан Гулаш получил положительный тест на коронавирус перед стартом Кубка Первого канала, сообщает твиттер-аккаунт Федерации хоккея Чехии.



Хоккеист был изолирован в качестве меры предосторожности. Также отмечается, что остальные игроки команды имеют отрицательные ковид-тесты.



Расписание матчей сборной Чехии на Кубке Первого канала:



16 декабря (четверг):



20:00 мск, Чехия — Финляндия;



18 декабря (суббота):



15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье):



11:00 мск, Чехия — Швеция.



Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, чешские хоккеисты заняли четвёртое место, уступив во всех трёх матчах.



Кубок Первого канала пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря.