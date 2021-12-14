Мэттьюс: я бы с удовольствием поехал, но есть вопросы, на которые хочется получить ответы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о желании выступить на Олимпиаде в Пекине (Китай) в 2022 году.

«Я бы с удовольствием поехал, и я хотел бы соревноваться, но есть определённо много вещей, которые, думаю, многие из нас хотели бы решить. Есть некоторые вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы», – цитирует Мэттьюса Sportsnet.

Американский форвард ещё не играл на Олимпиаде, но выступал за главную команду страны на чемпионате мира и Кубке мира. Также нападающий выступал на молодёжных чемпионатах мира.

В текущем сезоне Мэттьюс провёл 26 игр в НХЛ и набрал в них 31 очко: забросил 18 шайб и отдал 13 результативных передач.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).