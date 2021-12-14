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Билл Герин станет генменеджером сборной США на Олимпиаде

Билл Герин станет генменеджером сборной США на Олимпиаде
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин станет генменеджером сборной США на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году, сообщает The Hockey News.

Изначально специалист должен был стать помощником генерального менеджера – Стэна Боумэна, но после расследования, связанного с насилием в «Чикаго Блэкхоукс», Боуэмен ушёл в отставку.

50-летний Билл Герин ранее работал помощником генменеджера на чемпионате мира в США в 2017 году и помощником тренера на чемпионате мира в Германии в 2012-м. Игры 2022 года станут первыми для Герина с олимпийской сборной после того, как он представлял эту страну в качестве игрока в 1998, 2002 и 2006 годах. Герин был включен в Зал хоккейной славы США в 2013 году.

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