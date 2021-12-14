Жамнов: у сборной России на разных матчах Кубка Первого канала будут разные капитаны

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о капитанстве в команде на Кубке Первого канала.



«По поводу капитана на Кубке Первого канала – узнаете завтра. У нас плотный график, сами понимаете, много ребят. Скорее всего, на разных матчах будут разные капитаны», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, ранее стали известны игровые сочетания на встречу с командой Канады, которая пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.



Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала — 2021:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;



18 декабря (суббота)

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

15:30 мск, Россия – Финляндия.



На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

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