Жамнов ответил на вопрос, почему Бурдасов и Окулов не были вызваны в сборную России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об отсутствии некоторых игроков в команде на Кубке Первого канала.



«Отсутствие Бурдасова и Окулова на Кубке Первого канала? Мы никого не списываем со счетов. Этих ребят мы знаем, и на этом этапе мы решили посмотреть других ребят, которые на самом деле заслужили сейчас быть в составе сборной», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, ранее стали известны игровые сочетания на встречу с командой Канады, которая пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.

На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.