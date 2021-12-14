Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов ответил на вопрос, почему Бурдасов и Окулов не были вызваны в сборную России

Жамнов ответил на вопрос, почему Бурдасов и Окулов не были вызваны в сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об отсутствии некоторых игроков в команде на Кубке Первого канала.

«Отсутствие Бурдасова и Окулова на Кубке Первого канала? Мы никого не списываем со счетов. Этих ребят мы знаем, и на этом этапе мы решили посмотреть других ребят, которые на самом деле заслужили сейчас быть в составе сборной», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, ранее стали известны игровые сочетания на встречу с командой Канады, которая пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.

На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

Новость по теме
Стали известны сочетания звеньев России перед игрой с Канадой на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021