Жамнов — о проведении Кубка мира во время Олимпиады: думаю, это вброс

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на слухи о том, что Кубок мира может проводиться во время Олимпиады.
«Слухи о проведении Кубка мира во время Олимпиады? Во-первых, мы сейчас находимся в расположении сборной России. Во-вторых, я думаю, что это вброс. Наверное, вам надо проверять информацию перед тем, как задавать вопросы», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее стали известны игровые сочетания на встречу с командой Канады, которая пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.
На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.
- 14 декабря 2021
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