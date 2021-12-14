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Герин назначен генменеджером сборной США на ОИ-2022. Его помощником стал Друри

Герин назначен генменеджером сборной США на ОИ-2022. Его помощником стал Друри
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин назначен генменеджером сборной США на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году, сообщает официальный сайт национальной команды. Его помощником стал генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

Изначально Герин должен был стать помощником генерального менеджера – Стэна Боумэна, но после расследования, связанного с насилием в «Чикаго Блэкхоукс», Боуэмен ушёл в отставку.

50-летний Билл Герин ранее работал помощником генменеджера на чемпионате мира в США в 2017 году и помощником тренера на чемпионате мира в Германии в 2012-м. Игры 2022 года станут первыми для Герина с олимпийской сборной после того, как он представлял эту страну в качестве игрока в 1998, 2002 и 2006 годах. Герин был включён в Зал хоккейной славы США в 2013 году.

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