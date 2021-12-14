Радулов пропустит ближайший матч «Далласа» с «Сент-Луисом»
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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит матч с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Саад Юсуф в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера команды Рика Боунесса.
В текущем сезоне Радулов провёл 25 матчей и набрал в них 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. Форвард выступает за «Старз» с сезона-2017/2018.
После 25 игр «Даллас» с 28 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, ранее «Даллас» выставил на драфт отказов российского голкипера Антона Худобина.
Встреча с «Сент-Луисом» запланирована на 15 декабря. Начало матча в 4:30 мск.
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