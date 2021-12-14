«Даллас» снял Худобина с драфта отказов на следующий день после выставления

«Даллас Старз» снял российского голкипера Антона Худобина с драфта отказов НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Вчера, 13 декабря, «Старз» выставили вратаря на драфт. Ранее сообщалось, что если Худобина не заберут с драфта, он останется в системе клуба и отправится в АХЛ.
В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.
Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
В России он играл за магнитогорский «Металлург» и «Атлант».
Также голкипер выступал за сборную России на чемпионате мира в 2015 году, где провёл одну встречу.
После 25 игр «Даллас» с 28 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 14 декабря 2021
-
22:35
-
22:12
-
21:40
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
19:44
-
19:31
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
15:57
-
15:46
-
15:36
-
15:15
-
14:52
-
14:33
-
14:10
-
13:59
-
13:41
-
13:35
-
13:27
-
13:24
-
13:14
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:46