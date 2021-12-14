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«Даллас» снял Худобина с драфта отказов на следующий день после выставления

«Даллас» снял Худобина с драфта отказов на следующий день после выставления
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«Даллас Старз» снял российского голкипера Антона Худобина с драфта отказов НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Вчера, 13 декабря, «Старз» выставили вратаря на драфт. Ранее сообщалось, что если Худобина не заберут с драфта, он останется в системе клуба и отправится в АХЛ.

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.

Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

В России он играл за магнитогорский «Металлург» и «Атлант».

Также голкипер выступал за сборную России на чемпионате мира в 2015 году, где провёл одну встречу.

После 25 игр «Даллас» с 28 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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