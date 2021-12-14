НХЛ перенесла игру «Каролины» с «Миннесотой» из-за вспышки коронавируса у «Харрикейнз»

Национальная хоккейная лига перенесла встречу «Миннесоты Уайлд» с «Каролиной Харрикейнз» из-за вспышки коронавируса в составе «Харрикейнз», сообщает Hockey Wildreness.

«Каролина» – четвёртая команда в этом сезоне, у которой увеличилось распространение вируса внутри команды.

Количество выбывших хоккеистов достаточно для того, чтобы отложить предстоящие игры. Совсем недавно «Калгари Флэймз» столкнулись с такой же ситуацией, и их игры перенесли на дату не ранее 16 декабря. Ранее лига также переносила матчи «Оттавы Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Первоначально были под вопросом Себастьян Ахо и Сет Джарвис, которые попали в протокол перед матчем, вынудив «Харрикейнз» уехать с 11 нападающими и 7 защитниками, но в понедельник днём ещё четыре игрока сдали положительный результат.