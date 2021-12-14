Более 30 игроков находятся в ковид-протоколе НХЛ

По состоянию на 14 декабря более 30 игроков попали в ковид-протокол НХЛ.
«Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка, Крис Танев, Никита Задоров, Ноа Ханифин, Милан Лулич, Шон Монахан.
«Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо, Сет Джарвис.
«Детройт Ред Уингз»: Марк Стаал.
«Лос-Анджелес Кингз»: Блейк Лизотт.
«Монреаль Канадиенс»: Брендан Галлахер, Сами Нику.
«Нэшвилл Предаторз»: Райан ДЖохансен.
«Нью-Джерси Дэвилз»: Нико Хишир, Райан Грейвз, Кристиан Ярош.
«Сиэтл Кракен»: Колин Блэквелл, Янни Гурд, Райли Шихан.
Сент-Луис Блюз»: Джордан Биннингтон.
«Вашингтон Кэпиталз»: Ник Дауд, Гарнэт Хэтэуэй, Тревор ван Римсдайк.
«Бостон Брюинз»: Брэд Маршан, Крэйг Смит.
«Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал.
Ванкувер Кэнакс»: Люк Шенн, Юхо Ламмикко.
«Эдмонтон Ойлерз»: Райан Маклаунд.
«Колорадо Эвеланш»: Дэвон Тоувз, Райан Ломберг.
- 14 декабря 2021
-
23:37
-
23:30
-
23:06
-
22:35
-
22:12
-
21:40
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
19:44
-
19:31
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
15:57
-
15:46
-
15:36
-
15:15
-
14:52
-
14:33
-
14:10
-
13:59
-
13:41
-
13:35
-
13:27
-
13:24
-
13:14
-
13:11