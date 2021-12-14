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Более 30 игроков находятся в ковид-протоколе НХЛ

Более 30 игроков находятся в ковид-протоколе НХЛ
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По состоянию на 14 декабря более 30 игроков попали в ковид-протокол НХЛ.

«Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка, Крис Танев, Никита Задоров, Ноа Ханифин, Милан Лулич, Шон Монахан.

«Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо, Сет Джарвис.

«Детройт Ред Уингз»: Марк Стаал.

«Лос-Анджелес Кингз»: Блейк Лизотт.

«Монреаль Канадиенс»: Брендан Галлахер, Сами Нику.

«Нэшвилл Предаторз»: Райан ДЖохансен.

«Нью-Джерси Дэвилз»: Нико Хишир, Райан Грейвз, Кристиан Ярош.

«Сиэтл Кракен»: Колин Блэквелл, Янни Гурд, Райли Шихан.

Сент-Луис Блюз»: Джордан Биннингтон.

«Вашингтон Кэпиталз»: Ник Дауд, Гарнэт Хэтэуэй, Тревор ван Римсдайк.

«Бостон Брюинз»: Брэд Маршан, Крэйг Смит.

«Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал.

Ванкувер Кэнакс»: Люк Шенн, Юхо Ламмикко.

«Эдмонтон Ойлерз»: Райан Маклаунд.

«Колорадо Эвеланш»: Дэвон Тоувз, Райан Ломберг.

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