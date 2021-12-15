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Стал известен состав сборной США на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной США на МЧМ-2022
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Стал известен состав молодёжной национальной команды США на МЧМ-2022. Всего вызвано 25 хоккеистов: три вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщает в «Твиттере» USA Hockey.

Вратари: Дрю Комессо, Кайден Мбереко, Дилан Сильверстейн.

Защитники: Брок Фабер, Люк Хьюз, Вьятт Кайсер, Тайлер Клевен, Иан Мур, Скотт Морроу, Джек Пирт, Джейк Сандерсон.

Нападающие: Мэтти Бенирс, Бретт Берард, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэтт Нис, Чаз Люциус, Картер Мазур, Саша Пастухов, Маки Самоскевич, Рэд Сэведж, Лэндон Слаггерт, Тай Смиланик.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная США в группе сыграет со сборными России, Швеции, Словакии и Швейцарии.

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