Кросби стал 14-м в истории НХЛ, перешагнувшим отметку в 400 матчей с 2+ очками за игру

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» на своём льду принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, хозяева ведут 4:2.
34-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился ассистентским дублем, что позволило ему преодолеть значимую отметку в 400 матчей в НХЛ с несколькими набранными очками за игру. Как отмечает пресс-служба «Пингвинз» в «Твиттере», он стал лишь 14-м хоккеистом в истории лиги, которому покорилось данное достижение, при этом 13 из этих игроков в последствии были включены в Зал славы НХЛ.
В текущем сезоне Кросби проводит свой 16-й матч, теперь на его счету 17 (4+13) очков при показателе полезности «-2». Всего в НХЛ за 1055 матчей он набрал 1342 (490+852) балла за результативность.
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