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Ассистентский дубль Проворова помог «Флайерз» разгромить «Нью-Джерси»

Ассистентский дубль Проворова помог «Флайерз» разгромить «Нью-Джерси»
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева победили со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Санхайм (Ристолайнен, ван Римсдайк) – 09:14' (5x5)   2:0 Аткинсон (Ристолайнен, Санхайм) – 18:35' (4x4)   3:0 Браун (Линдблом, Проворов) – 26:07' (5x5)   3:1 Суббэн (Маклауд) – 26:43' (5x5)   4:1 Аткинсон (Проворов) – 36:16' (4x5)   5:1 Линдблом (Аткинсон) – 38:20' (5x5)   6:1 Аткинсон (Жиру, Уиллман) – 47:09' (5x5)

Первую шайбу в матче забросил Трэвис Санхайм из «Филадельфии», на 19-й минуте первого периода второй гол своей команды забил Кэм Аткинсон.

Во втором периоде Джастин Браун сделал счёт 3:0, голевая передача на счету россиянина Ивана Проворова. Меньше чем через минуту «Дэвилз» отыграли одну шайбу, забросил Пи Кей Суббэн. До конца периода «Нью-Джерси» пропустил ещё два гола – сначала дубль оформил Аткинсон, у Проворова второй ассист. Затем забил Оскар Линдблом, а Аткинсон выступил в роли ассистента.

Точку в матче поставил всё тот же Аткинсон, в третьем периоде оформивший хет-трик.

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