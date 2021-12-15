Ассистентский дубль Проворова помог «Флайерз» разгромить «Нью-Джерси»

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева победили со счётом 6:1.
Первую шайбу в матче забросил Трэвис Санхайм из «Филадельфии», на 19-й минуте первого периода второй гол своей команды забил Кэм Аткинсон.
Во втором периоде Джастин Браун сделал счёт 3:0, голевая передача на счету россиянина Ивана Проворова. Меньше чем через минуту «Дэвилз» отыграли одну шайбу, забросил Пи Кей Суббэн. До конца периода «Нью-Джерси» пропустил ещё два гола – сначала дубль оформил Аткинсон, у Проворова второй ассист. Затем забил Оскар Линдблом, а Аткинсон выступил в роли ассистента.
Точку в матче поставил всё тот же Аткинсон, в третьем периоде оформивший хет-трик.
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