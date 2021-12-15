Василевский совершил яркое спасение в шпагате на Копитаре в овертайме матча с «Кингз»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Точку в этой игре в овертайме мог поставить 34-летний словенский форвард «Кингз» Анже Копитар, который, однако, не сумел переиграть российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, совершившего яркое спасение в шпагате.

Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bally Sports Sun: Lightning.

Отметим, что 27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам, в то время как его визави из «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик – 25 из 27.