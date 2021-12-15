«Шарлотт» разгромил «Рочестер» в АХЛ со счётом 11:1. У Денисенко — дубль и два ассиста

В Шарлотт (США) на стадионе «Боджанглс Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Шарлотт Чекерс» разгромил «Рочестер Американс» со счётом 11:1.

21-летний российский нападающий «Шарлотт» Григорий Денисенко отметился дублем и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне на его счету 15 (7+8) очков в 24 матчах в АХЛ при восьми минутах штрафного времени и показателе полезности «-5». В нынешнем сезоне он не провёл ещё ни одной минуты в НХЛ, а в прошлом в семи матчах отдал четыре результативные передачи.

Права на видео принадлежат American Hockey League. Видео доступно в «твиттере» «Шарлотт».

Хоккеист выступает за «Флориду» с сезона-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге он играл за ярославский «Локомотив».