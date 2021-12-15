Гол и ассист Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Даллас»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 3:1.
Хозяева забили первыми, на 36-й минуте отличился Райан Дамиани. Уже на 38-й минуте «Сент-Луис» сравнял счёт, шайбу забросил Колтон Парэйко, у Владимира Тарасенко и Павла Бучневича голевые передачи.
В третьем периоде Джастин Фолк вывел гостей вперёд. На 52-й минуте Райан О’Райлли забросил третью шайбу «Блюз», а окончательный счёт на табло установил Владимир Тарасенко на 59-й минуте встречи.
После серии из семи побед «Даллас» проигрывает уже четвёртую игру кряду. Для «Сент-Луиса» эта победа стала четвёртой в последних шести матчах.
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