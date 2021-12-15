Купер — о сейве Василевского: любой мужчина съёжился от ужаса, глядя на это

54-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампу-Бэй Лайтнинг», высказался о ярком спасении российского вратаря Андрея Василевского в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).

«Любой мужчина съёжился от ужаса, глядя на то, как Вася делет этот сейв. Это его атлетические способности, над которыми он постоянно работает. Он вечно растягивается, и всё для таких вот моментов. Помогает и то, что он 193 сантиметра ростом. Это невероятная способность перемещаться от штанги к штанге, перекрывать низ ворот. Копитар сделал красивый финт, мало кто может сделать такой сейв, Вася – один из них», — приводит слова Купера Bally Sports Sun: Lightning в «Твиттере».

Отметим, что 27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по воротам, в то время как его визави из «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик – 25 из 27.