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«Эдмонтон» потерпел 6-е поражение кряду, уступив «Торонто». Михеев сыграл впервые в сезоне

«Эдмонтон» потерпел 6-е поражение кряду, уступив «Торонто». Михеев сыграл впервые в сезоне
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которая привела к шестому поражению кряду для хозяев.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Уэйна Симмондса, Ти Джей Броди и Моргана Райлли. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Колтон Севьюр.

Дебютную игру в нынешнем сезоне провёл 27-летний российский форвард «Торонто» Илья Михеев, пропустивший начало регулярного чемпионата из-за травмы руки. В игре с «Эдмонтоном» он провёл на льду 15 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Таварес, Каше) – 19:24' (5x4)   0:2 Симмондс (Райлли, Клиффорд) – 28:47' (5x5)   0:3 Броди (Лильегрен, Кемпф) – 34:54' (5x5)   1:3 Севьюр (Кассиан, Бэрри) – 45:26' (5x5)   1:4 Райлли (Нюландер) – 46:33' (5x5)   1:5 Мэттьюс (Каше) – 56:40' (5x5)
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