«Эдмонтон» потерпел 6-е поражение кряду, уступив «Торонто». Михеев сыграл впервые в сезоне

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которая привела к шестому поражению кряду для хозяев.
В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Уэйна Симмондса, Ти Джей Броди и Моргана Райлли. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Колтон Севьюр.
Дебютную игру в нынешнем сезоне провёл 27-летний российский форвард «Торонто» Илья Михеев, пропустивший начало регулярного чемпионата из-за травмы руки. В игре с «Эдмонтоном» он провёл на льду 15 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».
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