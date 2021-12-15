«Эдмонтон» потерпел 6-е поражение кряду, уступив «Торонто». Михеев сыграл впервые в сезоне

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которая привела к шестому поражению кряду для хозяев.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Уэйна Симмондса, Ти Джей Броди и Моргана Райлли. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Колтон Севьюр.

Дебютную игру в нынешнем сезоне провёл 27-летний российский форвард «Торонто» Илья Михеев, пропустивший начало регулярного чемпионата из-за травмы руки. В игре с «Эдмонтоном» он провёл на льду 15 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».