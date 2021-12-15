Тарасенко сбили с ног при выходе один на один. Реакция россиянина на отсутствие удаления
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 4:1.
В середине 3-го периода при счёте 2:1 в пользу «Блюз» 30-летний форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко имел прекрасную возможность отличиться после выхода один на один. Однако он был сбит с ног финским защитником «Далласа» Яни Хаканпяя, арбитры не зафиксировали нарушения правил в этом эпизоде, что сильно разочаровало российского игрока, который не скрывал своих эмоций.
Отметим, что в конце матча Тарасенко всё же отметился заброшенной шайбой, которая стала для него девятой в нынешнем сезоне.
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