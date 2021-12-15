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«Ванкувер» выиграл у «Коламбуса», отыгравшись с 0:3. Подколзин забросил шайбу

«Ванкувер» выиграл у «Коламбуса», отыгравшись с 0:3. Подколзин забросил шайбу
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Сегодня, 15 декабря, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в рамка матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:3, 1:0, 3:0).

В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, по разу отличились Элиас Петерссон и Василий Подколзин. У гостей две шайбы забросил Эрик Робинсон, также отличился Макс Доми.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Робинсон (Тексье, Веренски) – 04:25' (5x5)   0:2 Доми (Рослович, Карлссон) – 11:37' (5x5)   0:3 Робинсон (Тексье, Байройтер) – 16:18' (5x5)   1:3 Хорват (Хьюз, Бёзер) – 27:41' (4x4)   2:3 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 44:07' (5x5)   3:3 Подколзин (Хьюз, Майерс) – 49:35' (5x5)   4:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 59:01' (5x4)

Таким образом, Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне, а всего у него теперь восемь очков за результативность (6+2) в 28 играх.

Эта победа стала для «Кэнакс» пятой подряд. В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 17 декабря, «Коламбус» в тот же день встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

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