«Ванкувер» выиграл у «Коламбуса», отыгравшись с 0:3. Подколзин забросил шайбу

Сегодня, 15 декабря, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в рамка матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:3, 1:0, 3:0).



В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, по разу отличились Элиас Петерссон и Василий Подколзин. У гостей две шайбы забросил Эрик Робинсон, также отличился Макс Доми.

Таким образом, Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне, а всего у него теперь восемь очков за результативность (6+2) в 28 играх.



Эта победа стала для «Кэнакс» пятой подряд. В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 17 декабря, «Коламбус» в тот же день встретится с «Эдмонтон Ойлерз».