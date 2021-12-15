Бишоп – о вынужденном завершении карьеры: будь я нападающим, мог бы продолжать играть
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Экс-голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, завершивший карьеру на этой неделе. Прокомментировал вынужденный уход из хоккея.
«Самое тяжёлое, что я до сих пор хорошо себя чувствую на некоторых тренировках, до сих пор чувствую, что у меня достаточно мастерства, чтобы играть в НХЛ. Но затем колено говорит, что ты не можешь играть, и это тяжело. Будь я нападающим, я бы мог сейчас играть. Но в баттерфляе с его поворотами колена моё состояние просто не может стать лучше.
Я прошёл путь от колледжа через низшие лиги, пробился наверх в НХЛ, закрепился здесь, добивался успеха. Какое-то удовлетворение есть, но хочется выиграть Кубок Стэнли. Теперь буду искать другой способ его выиграть», – сказал Бишоп на пресс-конференции.
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