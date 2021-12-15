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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1. В первом периоде «Вегас» забросил три безответные шайбы, а по ходу матча вёл 4:0. В этой встрече дубль оформил Макс Пасиоретти.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Хаттон, Стивенсон) – 13:04' (5x5)   0:2 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 15:19' (5x5)   0:3 Маршессо (Пьетранджело, Смит) – 19:59' (5x4)   0:4 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 25:06' (5x5)   1:4 Бержерон (Холл) – 40:21' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» выиграл у «Монреаль Канадиенс» – 5:2 и одержал таким образом пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Капанен (Родригес) – 11:08' (5x5)   2:0 Родригес (Летанг, Картер) – 26:45' (5x4)   2:1 Друен (Дофен) – 26:59' (5x5)   3:1 Мэтисон (Кросби, Родригес) – 31:27' (5x5)   3:2 Юлёнен (Друен) – 39:57' (5x5)   4:2 Дюмулен (Кросби) – 40:28' (5x5)   5:2 Бойл – 49:38' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Лос-Анджелес Кингз» после овертайма, дважды отыгрываясь по ходу матча. Ворота «Тампа» защищал россиянин Андрей Василевский.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Иафалло, Копитар) – 09:06' (5x4)   1:1 Хедман (Стэмкос, Марун) – 18:01' (5x5)   1:2 Арвидссон (Рой, Дано) – 20:30' (5x5)   2:2 Рэддиш (Рутта, Катчук) – 34:19' (5x5)   3:2 Жозеф (Колтон) – 63:25' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» разгромила «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1 и одержала третью победу подряд. Ранее у «Флайерз» была 10-матчевая серия поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Санхайм (Ристолайнен, ван Римсдайк) – 09:14' (5x5)   2:0 Аткинсон (Ристолайнен, Санхайм) – 18:35' (4x4)   3:0 Браун (Линдблом, Проворов) – 26:07' (5x5)   3:1 Суббэн (Маклауд) – 26:43' (5x5)   4:1 Аткинсон (Проворов) – 36:16' (4x5)   5:1 Линдблом (Аткинсон) – 38:20' (5x5)   6:1 Аткинсон (Жиру, Уиллман) – 47:09' (5x5)

«Оттава» забросила восемь шайб «Флориде Пантерз» и победила со счётом 8:2. Джош Норрис оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Уотсон (Пол, Шабо) – 04:38' (5x5)   1:1 Юбердо (Райнхарт, Карлссон) – 13:05' (5x5)   1:2 Гэмбрелл (Браун) – 21:30' (4x5)   2:2 Райнхарт (Лунделль) – 35:33' (5x5)   2:3 Норрис (Батерсон, Зайцев) – 36:06' (5x5)   2:4 Штюцле (Браун, Форментон) – 37:26' (5x5)   2:5 Норрис (Батерсон) – 40:23' (5x5)   2:6 Батерсон (Норрис) – 46:10' (5x5)   2:7 Ткачук (Шабо, Батерсон) – 54:24' (5x3)   2:8 Пол (Браун, Эннис) – 54:57' (5x3)

«Детройт Ред Уингз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1, ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 30:32' (5x4)   2:0 Расмуссен (Эрни) – 52:55' (5x5)   2:1 Ли (Добсон, Нельсон) – 57:27' (6x5)

«Баффало Сэйбрз» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Виннипег Джетс» со счётом 4:2. Дублем отметился Расмус Далин.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Томпсон) – 07:14' (5x4)   1:1 Дюбуа (Моррисси) – 10:04' (5x5)   1:2 Бьорк (Хиностроза, Икин) – 31:30' (5x5)   2:2 Элерс (Дюбуа, Диллон) – 32:36' (5x5)   2:3 Далин (Олофссон, Томпсон) – 39:21' (5x5)   2:4 Скиннер (Олофссон, Йокихарью) – 51:55' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1. Владимир Тарасенко забросил две шайбы, у Павла Бучневича две результативные передачи. Гол Тарасенко получился полностью российским – помимо Бучневича ему ассистировал Иван Барбашёв.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Дамиани (Клингберг, Робертсон) – 35:57' (5x5)   1:1 Парэйко (Тарасенко, Бучневич) – 37:03' (5x5)   1:2 Фолк (Сундквист, Уокер) – 42:07' (5x5)   1:3 О'Райлли – 51:33' (5x4)   1:4 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 58:43' (5x4)

«Колорадо Эвеланш» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:2. В составе победителей Валерий Ничушкин оформил дубль, у «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 12:18' (5x5)   2:0 Макар (Маккиннон, Кадри) – 18:11' (5x4)   2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 30:36' (5x5)   3:1 Ничушкин (Комфер, Кадри) – 38:45' (5x5)   3:2 Готье (Хант, Гудроу) – 57:58' (6x5)   4:2 Ничушкин (Кадри) – 59:23' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и вышел в единоличные лидеры Восточной конференции. Это поражение стало шестым подряд для «Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Таварес, Каше) – 19:24' (5x4)   0:2 Симмондс (Райлли, Клиффорд) – 28:47' (5x5)   0:3 Броди (Лильегрен, Кемпф) – 34:54' (5x5)   1:3 Севьюр (Кассиан, Бэрри) – 45:26' (5x5)   1:4 Райлли (Нюландер) – 46:33' (5x5)   1:5 Мэттьюс (Каше) – 56:40' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» отыгрался с 0:3 у «Коламбус Блю Джекертс» и победил со счётом 4:3. Одну из шайб забросил россиянин Василий Подколзин.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Робинсон (Тексье, Веренски) – 04:25' (5x5)   0:2 Доми (Рослович, Карлссон) – 11:37' (5x5)   0:3 Робинсон (Тексье, Байройтер) – 16:18' (5x5)   1:3 Хорват (Хьюз, Бёзер) – 27:41' (4x4)   2:3 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 44:07' (5x5)   3:3 Подколзин (Хьюз, Майерс) – 49:35' (5x5)   4:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 59:01' (5x4)

«Сиэтл Кракен» прервал трёхматчевую серию поражений, победив «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1. Все шайбы команды забросили в третьем периоде.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Донато (Донской, Суси) – 46:23' (5x5)   0:2 Танев (Гики, Йернкрок) – 54:18' (5x5)   1:2 Кутюр (Бёрнс, Гертл) – 57:53' (6x5)   1:3 Йернкрок (Эпплтон, Веннберг) – 59:54' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции на первую строчку вышел «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 42 очков после 30 матчей. На два балла меньше у «Флориды Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Все команды провели по 28 игр.

На Западе первое место — у «Миннесоты Уайлд». После 28 игр подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На второй строчке расположился «Сент-Луис Блюз», имеющий в своём активе 37 баллов после 29 встреч. Замыкает тройку «Анахайм Дакс», у которого, как и у «Блюз», 37 очков, но в 30 играх.

Турнирная таблица НХЛ
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