Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1. В первом периоде «Вегас» забросил три безответные шайбы, а по ходу матча вёл 4:0. В этой встрече дубль оформил Макс Пасиоретти.

«Питтсбург Пингвинз» выиграл у «Монреаль Канадиенс» – 5:2 и одержал таким образом пятую победу подряд.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Лос-Анджелес Кингз» после овертайма, дважды отыгрываясь по ходу матча. Ворота «Тампа» защищал россиянин Андрей Василевский.

«Филадельфия Флайерз» разгромила «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1 и одержала третью победу подряд. Ранее у «Флайерз» была 10-матчевая серия поражений.

«Оттава» забросила восемь шайб «Флориде Пантерз» и победила со счётом 8:2. Джош Норрис оформил дубль.

«Детройт Ред Уингз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1, ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин.

«Баффало Сэйбрз» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Виннипег Джетс» со счётом 4:2. Дублем отметился Расмус Далин.

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1. Владимир Тарасенко забросил две шайбы, у Павла Бучневича две результативные передачи. Гол Тарасенко получился полностью российским – помимо Бучневича ему ассистировал Иван Барбашёв.

«Колорадо Эвеланш» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:2. В составе победителей Валерий Ничушкин оформил дубль, у «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и вышел в единоличные лидеры Восточной конференции. Это поражение стало шестым подряд для «Ойлерз».

«Ванкувер Кэнакс» отыгрался с 0:3 у «Коламбус Блю Джекертс» и победил со счётом 4:3. Одну из шайб забросил россиянин Василий Подколзин.

«Сиэтл Кракен» прервал трёхматчевую серию поражений, победив «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1. Все шайбы команды забросили в третьем периоде.

В турнирной таблице Восточной конференции на первую строчку вышел «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 42 очков после 30 матчей. На два балла меньше у «Флориды Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Все команды провели по 28 игр.



На Западе первое место — у «Миннесоты Уайлд». После 28 игр подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На второй строчке расположился «Сент-Луис Блюз», имеющий в своём активе 37 баллов после 29 встреч. Замыкает тройку «Анахайм Дакс», у которого, как и у «Блюз», 37 очков, но в 30 играх.