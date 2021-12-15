«Это Тортс. Он продолжает подливать масла в огонь». Зеграс ответил на критику Тортореллы

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс ответил на критику известного тренера Джона Тортореллы после его лакросс-паса.



«Думаю, это хорошо для хоккея. Я получил кучу сообщений от друзей и родных, посмотрел несколько видео, где маленькие дети, студенты и даже профессиональные игроки пробуют этот трюк. Это крутой гол, от него получаешь удовольствие. И если после него люди пробуют играть в хоккей или начинают говорить о хоккее, то это хорошо для игры.

Помню, как сам следил, как ребята в НХЛ делают всякие крутые штуки с шайбой. Теперь я нахожусь с другой стороны и, наверное, вдохновляю следующее поколение хоккеистов мыслить нестандартно и быть более креативным. Это здорово.

Сонни скинул мне слова Тортореллы, он играл у него пять лет, очень хорошо о нём отзывался. Всякое бывает… Я никогда не общался с Тортореллой, но в детстве был большим фанатом «Рейнджерс». У меня никогда не было с ним проблем, они на самом деле очень мне нравились. Не знаю.

Всякое бывает, это Тортс, ребята. У него на всё есть своё мнение, нравится оно всем или нет, и я в нём это уважаю. Он продолжает подливать масла в огонь – либо дело в этом, либо он на самом деле верит в то, что сказал, не знаю. Но я считаю, для хоккея хорошо, что есть два противоположных мнения. Не может всё быть только позитивным. Но не знаю, мне точно понравился этот гол.

Я слушал всё, что люди говорили о Тортсе и этом моменте, слушал подкасты, интервью. Думаю, реакция Тортореллы – единственный негативный отзыв об этом голе, положительных мнений было больше. В любом случае, эту шайбу увидело много людей», – цитирует Зеграса The Athletic.