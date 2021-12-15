Макдэвид: хочу поехать на Олимпиаду, но нужно убедиться, что это безопасно

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о желании поехать на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«Я всё ещё парень, который хочет поиграть на олимпийские игры, но также хочу убедиться, что это безопасно для всех. Причём для всех спортсменов, а не только для хоккеистов», – цитирует Макдэвида The Star.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
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