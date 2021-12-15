Третьяк: до 10 января не знаем, кто поедет на Олимпиаду и готовим две команды

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможное отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«У меня выезжают две команды. С женщинами всё ясно – они работают по плану Минспорта и 26 января вылетают в Китай. Что касается мужчин, то многие игроки НХЛ боятся ехать, потому что по правилам страны в случае ковида должны до 21 дня находиться на карантине. Поэтому мы до 10 января не знаем, кто поедет на Олимпиаду и готовим две команды.
Если НХЛ не едет, то мы собираемся в Новогорске и где-то 1 февраля поедем в Китай. Так что ждём новостей из НХЛ. Это очень большая проблема. И как она будет решаться – никто не знает», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
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