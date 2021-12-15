М. Мальцев — о Ничушкине: Валера — зверь

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале объяснил ссылку в АХЛ и подвёл итоги матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).
«Между матчами с «Флоридой» и «Рейнджерс» проходили новости, что меня спускали в АХЛ. Но в этом случае технический момент. Чтобы мог потренироваться с АХЛ, так как у основы был вчера выходной.
Очень устал, хотя игрового времени было немного. Полная концентрация забирает много энергии. В первом периоде более-менее наша линия вкатилась, но во втором всё складывалось так, что просто негде было нас выпускать. То большинство-меньшинство, то важные смены со вбрасываний в зонах. В третьем вернулись, там уже мышцам тяжеловато было от паузы. Рвёт прям.
Моя тройка сыграла неплохо, рабочий матч для четвёртого звена: в обороне со своими сменами справились, впереди что-то получалось обострять. Всем спасибо за поддержку, если позавчера желали удачи, то сейчас уже гол заказывали. Сам жду, бросаю, моменты создаём, это уже неплохо. Буду спать.
P. S. Валера – зверь!» – написал Мальцев.
- 15 декабря 2021
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