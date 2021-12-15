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Губернатор Новосибирской области рассказал о полугодовалом отставании строительства арены

Губернатор Новосибирской области рассказал о полугодовалом отставании строительства арены
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что отставание по срокам строительства новой ледовой арены в Новосибирске к МЧМ-2023 составляет около полугода, а также высказался о возможном влиянии на строительство задержания руководства холдинга «СДС» после аварии на шахте «Листвяжная».

«К сожалению, от контрактного срока будем отставать. Отставание накопилось за 2020-2021 годы. Подрядчик не выдержал темпы и приходится строить как обычно в режиме строительного подвига.

У Михаила Федяева много различного бизнеса и компаний. Видим, что трагедия на шахте не повлияла на работу коллективов.

Надеюсь, на работу «СДС-строй» также не повлияет, тем более что у компании в регионе ряд проектов – ЛДС, жилищное строительство», – цитирует Травникова «Коммерсантъ».

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