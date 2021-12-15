Агент НХЛ: вспышка ковида случилась в самое подходящее время для отказа от ОИ

Один из агентов НХЛ рассказал о вспышке коронавируса в Национальной хоккейной лиге.
«Я думаю, что вспышка коронавируса произошла в идеальное время, чтобы отказаться от участия в Олимпийских играх.
Ассоциация игроков НХЛ провела две телефонные конференции в понедельник, а ещё одна запланирована на среду. Согласно многочисленным источникам, потенциальным олимпийцам сказали, что риск заключается в следующем: как только они сядут на рейс в Пекин, они потеряют контроль над своей личной судьбой, если получат положительный тест на коронавирус.
Также отмечается, что нигде конкретно не говорится о карантине в 3-5 недель. Однако игроков предупреждают, что это наихудший сценарий в соответствии с китайским законодательством. И, что бы ни говорилось в руководящих принципах, это правительство устанавливает правила и может изменить их в любое время», – написал инсайдер Эллиотт Фридман на сайте Sportsnet.
- 15 декабря 2021
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