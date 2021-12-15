Вратарь Мерзликин: я забью гол в НХЛ, и даже если забью один, то не остановлюсь на этом

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин рассказал о желании забросить шайбу в Национальной хоккейной лиге.

«Да, я забью гол в НХЛ. Забью, потому что буду пробовать. У меня впереди ещё много лет в карьере. У меня хорошее предчувствие на этот сезон. Ничего обещать не буду, потому что нужно поймать подходящий момент, получить шанс. Но я буду пробовать. И даже если забью один, то не остановлюсь на этом», – цитирует Мерзликина инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet.

Ранее латвийский вратарь побил клубный рекорд рекорд Сергея Бобровского по победам. Ему потребовалось 14 матчей, чтобы достичь 10 побед в сезоне – это рекорд клуба. Мерзликин превзошёл достижение Сергея Бобровского, который достигал 10 побед в сезоне за 15 матчей в сезонах-2016/2017 и 2017/2018.