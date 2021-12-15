Беднар: мне всегда хочется, чтобы такие парни, как Ничушкин, добивались успеха

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского форварда Валерия Ничушкина во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вэл сегодня провёл отличный матч. Он всегда выходит на первый план в нужные моменты. В каждой игре разные парни забивают для нас своевременные и важные голы, и именно так нам удаётся побеждать. Это необходимо, чтобы стать лучшей командой в этой лиге.

Ничушкин – невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха. Сейчас Ничушкину отведена действительно важная роль в нашей команде. И ему здесь нравится», – цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что во встрече с «Рейнджерс» Ничушкин оформил дубль.