Сборная России представила форму, в которой сыграет с Канадой на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею представила комплект формы, в котором сыграет на Кубке Первого канала в матче с Канадой.

«Встречайте – форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.

Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры», – написала пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

Сегодня, 15 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России встретится с командой Канады в стартовом матче на Кубке Первого канала. Начало встречи – в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее стали известны сочетания сборной России на встречу с канадцами.



Первая группа:



Вратари: Билялов, Федотов;



«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;

«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;

«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;

«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.



Вторая группа:



Вратарь: Самонов;



Чистяков — С. Телегин, Галимов — Морозов — Семёнов;

Грицюк — Ткачёв — Каменев.