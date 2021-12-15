Макар – о Ничушкине: Вэл – особенный игрок, и нам очень повезло, что он у нас есть

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кайл Макар прокомментировал игру российского форварда Валерия Ничушкина во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).
«Он очень цепкий игрок. У него отличные габариты, и он умеет с помощью форчека создавать опасные моменты для своего звена. Вэл – особенный игрок, и нам очень повезло, что он у нас есть», – цитирует Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что во встрече с «Рейнджерс» Ничушкин оформил дубль.
В текущем сезоне Ничушкин провёл 17 матчей и набрал в них 15 очков: забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.
Сейчас «Колорадо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 26 игр. По итогам регулярного чемпионата по четыре лучшие команды из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 15 декабря 2021
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