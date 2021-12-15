В Москве выпустили карты «Тройка» с Овечкиным, Ковальчуком, Третьяком и Фетисовым
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Новые транспортные карты «Тройка» к 75-летию отечественного хоккея выпущены в Москве, сообщает телеграм-канал «Дептранс Москвы».
«Вместе с Федерацией хоккея России мы выпустили новые «Тройки» к 75-летию отечественного хоккея. На картах – портреты легенд: Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и многих других. Все герои этого выпуска «Троек» – звезды мирового уровня. Многие из них – чемпионы мира и Олимпийских игр, а некоторые – обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина», – написала пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Напомним, в 2021 году отечественный хоккей празднует 75-летие. Все сборные России, а также клубы КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ выступают в текущем сезоне с нашивками, посвящёнными 75-летию.
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