Есмантович — о трансферах: от ЦСКА стоит ждать большой активности на рынке
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мыслями о трансферной политике армейцев в ближайшее время.
«От ЦСКА стоит ждать большой активности на рынке. Постараемся взять защитников. Двух», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который ЦСКА провёл я ярославским «Локомотивом», армейцы в овертайме потерпели поражение со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
ЦСКА находится на четвёртом месте Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 53 очка в 39 встречах и на один балл отстают от лидирующих московского «Динамо», СКА и «Йокерита».
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