Капитан сборной России в матче с Канадой — Егор Яковлев. Шипачёв и Плотников — ассистенты

Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.
Стало известно, кто назначен капитаном команды и ассистентами.
Капитаном сборной на матче с Канадой будет 30-летний защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Ассистентами назначены нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв и форвард ЦСКА Сергей Плотников.
Напомним, матч с Канадой не будет учтён в общем зачёте. В рамках Кубка Первого канала сборная России также сыграет с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).
Ранее сборная России объявила состав на матч с Канадой.
- 15 декабря 2021
-
17:39
-
17:34
-
17:18
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:30
-
15:34
-
14:48
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:21
-
08:50
-
08:47
-
08:33
-
08:10
-
08:00