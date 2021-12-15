Капитан сборной России в матче с Канадой — Егор Яковлев. Шипачёв и Плотников — ассистенты

Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.

Стало известно, кто назначен капитаном команды и ассистентами.

Капитаном сборной на матче с Канадой будет 30-летний защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Ассистентами назначены нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв и форвард ЦСКА Сергей Плотников.

Напомним, матч с Канадой не будет учтён в общем зачёте. В рамках Кубка Первого канала сборная России также сыграет с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).

Ранее сборная России объявила состав на матч с Канадой.