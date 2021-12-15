Баширов — о штрафе Хохрякова в 1 млн: «Салават» сам заплатит. Считаем, что вины Петра нет

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов поделился мыслями о штрафе нападающего уфимцев Петра Хохрякова.



«Уфа заплатит миллион рублей или игрок? Нет, мы сами заплатим. По обычной схеме. Мы считаем, что вины игрока не было. Был разговор с капитаном команды. Мы сами вышли с инициативой. Такой уже вопрос был. Первый штраф Хохрякова мы заплатили. Я не помню сумму штрафа за драку, когда он вступился. Поэтому здесь никаких проблем нет. Игроки скинутся или клуб? Клуб сам заплатит эти деньги.

Объясняли ли больше, чем написано на официальном сайте? Нам ничего не объясняли. Мы как всегда утром проснулись — первый раз от того, что нам отменили матч, который мы не просили отменить. И, подчеркиваю, потом нам присудили техническое поражение. Второе раз со штрафом: оказались получателями письма. Моя точка зрения? Я свою точку зрения высказал. Нам показалось это наказание чрезмерным, оно сложнообъяснимое. И выходит за рамку этого игрового эпизода. У нас сложилось такое ощущение. Видимо, какие-то были аргументы у тех людей, которые такое решение принимали. Аргументы, которые, видимо, по их предположению, носили прецедентный характер или должны были показать что-то нашему клубу, намекая на наши неправильные шаги. Либо давали понять: выбрали нас в виде объекта, решение по которому будет прецедентно для других клубов», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.