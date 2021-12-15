Есмантович — о законе Госдумы: разными путями НХЛ наших ребятишек забирает, что ещё делать

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с частыми отъездами молодых игроков в НХЛ.
«Де-юре лучше подписать юридический договор с НХЛ, так как мы цивилизованная лига, которая развивается. И подставить все точки над i с точки зрения отъезда или приезда молодых ребят. Но, к сожалению, у нас такого шанса нет. Он не используется не потому, что мы не можем с ними подписать. Они не хотят. Когда исчерпаны все вещи, связанные с отношением НХЛ к КХЛ, для НХЛ выгодна эта ситуация.
Путём разных уговоров наших ребятишек забирают, что нам оставалось делать? В Госдуме разработали отличный закон. Он сложный, он ещё не доработан, будем дорабатывать. Поверьте, из 100% уезжающих ребят мы сохраним по этому закону, наверное, 50%. Это уже какой-то результат. В НХЛ по этому вопросу не идут на контакт и не хотят платить деньги. Зачем им это делать, если они забирают бесплатно?» — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 декабря 2021
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