Гендиректор «СЮ»: достаточно, что игрок уедет в НХЛ и будет пропагандировать нашу школу

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов поделился мыслями об отъездах российских игроков в НХЛ.
«Шакир Мухамадуллин в аренде у «Салавата»? После прошлогоднего чемпионата мира мы собирались со всеми молодыми игроками «Салавата Юлаева». Всем предложили трёхлетние контракты с условием того, что, если они захотят через год или через два уйти, мы без каких-либо условий разрываем контракты и идём им навстречу. Потому что это наши воспитанники, родные, это наши дети. Кто-то выбрал такой путь, как Даниил Башкиров — на три года заключил, кто-то решил взять паузу. И с Шакиром Мухамадуллиным мы совместно с его агентами и североамериканскими агентами приняли решение, что такой вариант для него будет лучше с точки зрения финансовой. Всё, что нужно было игроку, в том числе и финансовое благосостояние, — мы пошли ему навстречу. Важно было принять это решение до вступления закона, который вчера был принят в первом чтении. Чтобы Шакир нам не платил. Достаточно того, что он уедет в НХЛ, займёт там соответствующее место и будет пропагандировать хоккей и хоккейную школу «Салават Юлаев».
Я не согласен с законом? Пока мы с вами беспокоимся об этих компенсациях, за рубеж ушло несколько миллионов долларов. Пока мы с вами разговариваем, пока шло заседание — надо концентрироваться на этих местах. Тогда деньги появятся в России на развитие молодых игроков, спортивных сооружений и так далее. За несколько тысяч долларов мы не будем огород городить и будем работать над воспитанием наших игроков. Василевский наш пример — два кубка. У нас раньше сто детей приходило, сейчас двести и больше. Не всех можем принять. Для нас это более чем положительно», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 15 декабря 2021
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