Морозов: КХЛ точно не будет организовывать товарищеский турнир в феврале

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность организации товарищеского турнира в феврале.

«КХЛ точно не будет организовывать товарищеский турнир в феврале. У каждого клуба на этот счёт есть своя программа подготовки. Знаю, что многие клубы будут проводить сборы в Дубае и собрать одни команды, а других не пригласить мы не можем. У нас все должны быть в равных условиях, и если мы пригласим отдельные клубы для участия в турнире, то другие клубы могут неправильно нас понять. Но мы не против, если клубы сами организуются и что-то организуют для поддержания игровой практики. Мы об этом им уже сказали. Но мы точно ничего не будем организовывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.