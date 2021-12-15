Морозов: КХЛ точно не будет организовывать товарищеский турнир в феврале
Поделиться
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность организации товарищеского турнира в феврале.
«КХЛ точно не будет организовывать товарищеский турнир в феврале. У каждого клуба на этот счёт есть своя программа подготовки. Знаю, что многие клубы будут проводить сборы в Дубае и собрать одни команды, а других не пригласить мы не можем. У нас все должны быть в равных условиях, и если мы пригласим отдельные клубы для участия в турнире, то другие клубы могут неправильно нас понять. Но мы не против, если клубы сами организуются и что-то организуют для поддержания игровой практики. Мы об этом им уже сказали. Но мы точно ничего не будем организовывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новость по темеПрезидент КХЛ: мы не хотим, чтобы НХЛ воровала наших игроков
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
17:18
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:30
-
15:34
-
14:48
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:32
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент