Алексей Морозов рассказал о намерении сделать свою видеоигру по КХЛ
Поделиться
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможности сделать собственную видеоигру.
«Сделать свою видеоигру? Это интересно, потому что мы работаем с поколением Z, и, наверное, им тоже это будет интересно. Я знаю, что этот вопрос прорабатывался несколько лет назад и это очень дорого стоит. Но наши маркетологи работают в этом направлении, потому что мы понимаем, что это интересно. За счёт мультиков и фильмов хотим привлекать молодое поколение. Следим за этой тенденцией и будем пытаться развивать это направление», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги прокомментировал отъезды российских хоккеистов в Северную Америку — в НХЛ.
Новость по темеПрезидент КХЛ: мы не хотим, чтобы НХЛ воровала наших игроков
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
17:18
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:30
-
15:34
-
14:48
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:32
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент