Алексей Морозов рассказал о намерении сделать свою видеоигру по КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможности сделать собственную видеоигру.

«Сделать свою видеоигру? Это интересно, потому что мы работаем с поколением Z, и, наверное, им тоже это будет интересно. Я знаю, что этот вопрос прорабатывался несколько лет назад и это очень дорого стоит. Но наши маркетологи работают в этом направлении, потому что мы понимаем, что это интересно. За счёт мультиков и фильмов хотим привлекать молодое поколение. Следим за этой тенденцией и будем пытаться развивать это направление», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги прокомментировал отъезды российских хоккеистов в Северную Америку — в НХЛ.