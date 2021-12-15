Морозов: если клубы не будут пользоваться системой базы болельщиков, получат штрафы

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился некоторыми статистическими данными текущего сезона.



«70% регулярного чемпионата позади. Все матчи сыграны, кроме одного. После Олимпиады будет заключительная часть чемпионата и плей-офф. Статистика по чемпионату хорошая. Забрасывается больше пяти шайб, но есть матчи, которые проходят в упорной борьбе. 48,8% матчей заканчивались с разницей в одну шайбу. Это отличный показатель.



Средний возраст у нас уменьшился. Составляет 27 лет и четыре месяца, по сравнению с предыдущими 27 и семь. Что касается коммерции и коммуникации, то наши матчи показывают в Америке. ESPN покажет 50 матчей регулярного чемпионата и все матчи плей-офф, остальные матчи забирает Portable.tv. Также матчи показываются на Германию.



Провели несколько исследований по поколению альфа и зет и болельщикам. Всё в клубы направлено, мы точечно разбирали, в каком регионе у нас какие болельщики. На базе SAP введена система базы болельщиков. Некоторые клубы уже подключились к ней, 10 клубов работают. Шесть ещё в процессе подключения на следующий год. Некоторые работают со своей системой. С 2022 года будут предусмотрены штрафы, если клубы не будут пользоваться этой системой, потому что она необходима для плотной работы с нашими болельщиками.



Был доклад по медицине. У нас в этом году не зарегистрировано ни одной положительной допинг-пробы. Была затронута тема судейства. Раньше у судей было 80% заработной платы и 20% премиальные, с этого года стало совсем по-другому — 70 на 30. Всех это устроило. Была затронута и тема МХЛ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме Президент КХЛ: мы не хотим, чтобы НХЛ воровала наших игроков