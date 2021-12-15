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«Варианты у нас есть». Гендиректор «Салавата» рассказал о трансферных планах команды

«Варианты у нас есть». Гендиректор «Салавата» рассказал о трансферных планах команды
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Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов поделился мнением о трансферной политике уфимской команды в ближайшее время.

«Стоит ли ждать обменов и подписаний в дедлайн? Варианты у нас есть. Несмотря на то что у нас практически предельный потолок зарплат, варианты есть, мы смотрим», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Таким образом, юлаевцы поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 51 очко после 39 матчей.

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