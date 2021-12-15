Сборная России вышла вперёд в матче с Канадой после крутого броска Коршкова

В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На пятой минуте сборная России вышла вперёд. Артём Анисимов выиграл борьбу на точке вбрасывания, после чего Артур Каюмов отдал передачу на пятак. Оттуда Егор Коршков расстрелял канадские ворота — 1:0.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, матч с Канадой не будет учтён в общем зачёте. В рамках Кубка Первого канала сборная России также сыграет с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).