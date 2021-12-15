СКА продлил контракт с 19-летним форвардом Маратом Хуснутдиновым

СКА подписал контракт с нападающим молодёжной сборной России Маратом Хуснутдиновым, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.



Соглашение с 19-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне КХЛ нападающий принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+5».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который СКА провёл с московским «Динамо», армейцы в серии буллитов потерпели поражение со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

СКА находится на втором месте Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 54 очка в 39 встречах. уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям, но обходя «Йокерит».