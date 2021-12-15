Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Россия — Канада

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги первого периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Канадой.

«Завладели инициативой, забили первый гол — это очень важно для такого матча. Завладели инициативой, немного успокоились, хотя брак всё равно присутствует. Был активный период, сыграли неплохо. Первое большинство не самое продуктивное, но второе большинство было более интересным. Шайба ходила, появились броски, появилась угроза.

Гол Коршкова — это терпение игрока, который был на подборе. И борьба за шайбу Анисимова, который поборолся до конца, выцарапал шайбу и отдал передачу», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.