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Жамнов — об Олимпиаде-2022: Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам

Жамнов — об Олимпиаде-2022: Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился некоторыми подробностями формирования состава на Олимпийские игры 2022 года.

«Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам. Турнир краткосрочный, и все эти нюансы могут сказаться», — сказал Жамнов в интервью Первому каналу.

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России попала в группу B, где встретится со Швейцарией, Данией и Чехией. Первый матч на турнире сборная России проведёт со Швейцарией 9 февраля.

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля — четвертьфиналы, 18 февраля — полуфиналы, 19 февраля — матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).

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