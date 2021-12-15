Сборная России пропустила гол от Канады, но забила в следующей смене

В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине второго периода — 2:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте Брэндон Гормли резким кистевым броском из правого круга вбрасывания попал в дальний угол ворот — шайба прошла над щитком Ивана Федотова. Канадцы реализовали большинство — 1:1.
Однако в следующей же смене сборная России смогла выйти вперёд. Россияне отборолись у лицевого борта усилиями Кирилла Марченко и Андрея Чибисова. Далее шайба вышла в центр зоны, откуда Александр Елесин с кистей бросил точно в цель — 2:1.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
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