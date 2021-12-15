«Калгари» внёс в COVID-протокол ещё 17 человек. Ранее «Флэймз» поместили туда шестерых
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В «Калгари Флэймз» распространяется эпидемия коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Сегодня, 15 декабря, в COVID-протокол были включены ещё 17 человек: семь хоккеистов, три члена тренерского штаба и семь представителей персонала.
Ранее «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, встречи которой были перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги — «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Это произошло из-за того, что шесть хоккеистов «Калгари Флэймз» попали в ковид-протокол. Среди них оказался и российский защитник Никита Задоров. Помимо игрока обороны, в протокол попали защитник Крис Танев, а также нападающие Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон и Адам Ружичка.
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